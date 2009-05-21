Настройка рекламной компании Я.Директ

Необходима недорогая, но в тоже время грамотная помощь в проведении рекламной компании в области контекстной рекламы Я.Директ. Аудитория только Москва. Запросы связаны с компьютерной помощью.

То есть по сути нужны клиенты. SEO не предлагать.

Срочно нужны клиенты, поэтому и ищем специалиста по оптимизации рекламы. На данный момент деньги уходят, отдача почти нулевая.