Настройка рекламной компании Я.Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок173 просмотра

Необходима недорогая, но в тоже время грамотная помощь в проведении рекламной компании в области контекстной рекламы Я.Директ. Аудитория только Москва. Запросы связаны с компьютерной помощью.

То есть по сути нужны клиенты. SEO не предлагать.

Срочно нужны клиенты, поэтому и ищем специалиста по оптимизации рекламы. На данный момент деньги уходят, отдача почти нулевая.

16 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Раскрутка на специализированных форумах

    Необходимо раскрутить сайт для западной аудитории. Основные страны Италия, Франция, Германия, ЮК, ЮС и тп. Тематика - софт и хард для навигационных систем. Задачи: Раскрутивать в социальных сетях. Постинг на ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижение сайта

    $250

    Предложение для молодых и только начинающих делать первые шаги SEOошников. Требуется оптимизация и раскрутка сайта. Сайт только что создан и посетителей практически нет. Раскрутка сайта подразумевает в себе регистрацию в ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поднять Тиц

    Необходимо поднять Тиц на долго на сайте www.gohelp.ru - Тиц 100 Ваши предложения - цены, сроки, гарантии. Желательно статьями. ps Предложения скрыты от других пользователей, так что в личку не ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Размещение ссылок на сайт в форумах

    $50

    Требуется разместить 50 ссылок на сайт на 50 форумах (по одной ссылке на каждом форуме, форумы ваши). Ссылки необходимо размещать в процессе обсуждения чего-либо. По окончании работ необходимо предоставить список форумов ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Добавление сайта в DMOZ

    $100

    Требуется добавление нескольких интернет-магазинов в каталог DMOZ. Категория: покупки, для дома, электротехника. Рассматриваются только конкретные предложения. Писать можно в личку с описанием процесса добавления и гарантии добавления. Предложения, типа: "Могу попробывать"- не рассматриваются.

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Регистрация сайта в каталогах

    $20

    Для проекта webcurs.ru 1 Нужно составить описаний сайта как можно больше 2 Выслать овозможные описания на мой e-mail 3 По этим описаниям провести регистрацию сайта в каталогах ( в некоторых он ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Прогон статьями

    Нужно прогнать сайт по каталогам статей. Сайт www. ukr - firma. com Статьи я найду, но вам их надо размножить. Так же нужно штук 5-10 каталогов прислать чтоб я посмотрел, добавлял я туда ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад