Прогон статьями

Нужно прогнать сайт по каталогам статей. Сайт www. ukr - firma. com

Статьи я найду, но вам их надо размножить.

Так же нужно штук 5-10 каталогов прислать чтоб я посмотрел, добавлял я туда статьи т.к. я уже много куда добавлял.

Ваша цена и сроки.