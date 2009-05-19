Есть 4 сайта знакомств.сейчас они в состоянии монтажа.будет готовится копирайт,согласованный с популярными поисковыми запросами.требуется БЕЛЫМИ способами вывести сайты на 1,5 - 3 тыс уников в сутки.для начала.бюджет кризисный.уставшим от жизни "профи",способным только торговаться и умно ...
Прогон статьями
Нужно прогнать сайт по каталогам статей. Сайт www. ukr - firma. com
Статьи я найду, но вам их надо размножить.
Так же нужно штук 5-10 каталогов прислать чтоб я посмотрел, добавлял я туда статьи т.к. я уже много куда добавлял.
Ваша цена и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте, необходимо написать текст под 1 ключевой запрос. Главное чтобы у вас был опыт написания статей. после успешного выполнения нужно будет ещё 6 материалов подготовить. тематика: Изучение иностранных языков (около ...Поисковые системы (SEO)2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нужно подобрать ключи для - авто клуба Хюндай - авто клуба Форда с ценой в личкуПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужна только грамотная оптимизация сайта под 10 запросов.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходимо вывести сайт в топ-10 гугль по данным ключевым словамПоисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется продвижение сайта, гарантии, разумные цены, минимаьные сроки. Подробности в личной переписке. ICQ 166541623Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно прогнать сайт по белым каталогам. Жду предложения?...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Необходимо раскрутить сайт завода по производству картона. Никакой работы по оптимизации еще не велось. Надо прогнать по каталогам и получить топ-5 или топ-3 по некоторым ключевым словам в яндексе (окончательный список ...Поисковые системы (SEO)31 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужно привлечь пользователей чтобы размещали объявления о продаже авто- доска объявлений на авто тематику _http://autotrade.co.ua/Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Надо раскрутить сайт http://www.instservice.ru/Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт16 лет назад