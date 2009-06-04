Написать текст страницы/статью

Здравствуйте,

необходимо написать текст под 1 ключевой запрос. Главное чтобы у вас был опыт написания статей.

после успешного выполнения нужно будет ещё 6 материалов подготовить.

тематика: Изучение иностранных языков (около 9 языков на выбор).

чем больше текста тем лучше

жду от вас предложения в проект:

1. примеры авторских статей (ссылки)

2. цена

3. срок