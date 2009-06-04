Написать текст страницы/статью

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Завершен30 заявок514 просмотров

Здравствуйте,

необходимо написать текст под 1 ключевой запрос. Главное чтобы у вас был опыт написания статей.

после успешного выполнения нужно будет ещё 6 материалов подготовить.

тематика: Изучение иностранных языков (около 9 языков на выбор).

чем больше текста тем лучше

жду от вас предложения в проект:

1. примеры авторских статей (ссылки)

2. цена

3. срок

Написание статей
16 лет назад
wmdesigner
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранные исполнители

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
16 лет назад
$16
3 дня
Марина выполнила работу качественно с соблюдением всех требований. Адекватно отнялась к поправкам в тексте и все выполнила на отлично.
Только положительные впечатления! Грамотный, ответственный заказчик. Мои рекомендации.
Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$12
1 день
Прекрасный специалист! Лилия написала красиво и интересно, выполнив все требования. Спасибо, надеюсь будем работать дальше.
Огромное спасибо за работу! Вы отличный заказчик. Всем очень рекомендую работать с этим человеком.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
16 лет назад
Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад