Продвижение 4-х сайтов знакомств

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок504 просмотра

Есть 4 сайта знакомств.сейчас они в состоянии монтажа.будет готовится копирайт,согласованный с популярными поисковыми запросами.требуется БЕЛЫМИ способами вывести сайты на 1,5 - 3 тыс уников в сутки.для начала.бюджет кризисный.уставшим от жизни "профи",способным только торговаться и умно рассуждать-не беспокоить!я ищу адекватных людей,которые хотят прежде всего увидеть результат своей работы,а не стать миллионером за один клик!

16 лет назад
DENISOFF
Денис 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров