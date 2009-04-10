Доработка сайта под мои требования и надстройка к нему готовых субдоменов.Господа фриленсеры!!!уставих от жизни,матерых верстальщиков,которые кричат,что могут все на свете,а на деле флэш к джумле пришить не могут-поберегите клавиатуру для другого случая.пишите в личку только ...