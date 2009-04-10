Создание 3х флэшбаннеров к форуму.
- $100Баннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад
Для продвижения и оптимизации,постоянного ухода,полива и прополки действующих и вновь создающихся сайтов требуется специалист по СЕО.работа постоянная,договариваемся сразу- 3часа в день,меньше или больше и работаем.ежедневные отчеты.оплата очень скромная,ежемесячная.гарантировано увеличение с началом отдачи от сайтов.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть 4 сайта знакомств.сейчас они в состоянии монтажа.будет готовится копирайт,согласованный с популярными поисковыми запросами.требуется БЕЛЫМИ способами вывести сайты на 1,5 - 3 тыс уников в сутки.для начала.бюджет кризисный.уставшим от жизни "профи",способным только торговаться и умно ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть 4 сайта знакомств.все 4 разной направленности.требуется копирайт с выверенными ключевыми словами на основании статистики ведущих поисковых систем по каждой теме сайта.к каждому тексту обязательно список ключевых слов и словосочетаний.темы сайтов.1.просто качественные знакомства.надо подтягивать к ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Требуется дизайн партнерского ххх-сайта знакомств.требование одно-если посетитель зашел на этот сайт,то не уйдет хотя бы потому,что ооочень все красиво.бюджет кризисный!Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется дизайн партнерского ххх-сайта знакомств.требование одно-если посетитель зашел на этот сайт,то не уйдет хотя бы потому,что ооочень все красиво.бюджет кризисный!Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть сайт знакомств(dating pro).на него залито почти 2000 анкет.требуется иммитатор присутствия посетителей на сайте.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $300
1 - форум - установить. 2 - систему оплаты интеркасса-подключить и отладить. 3 - разделение прав доступа в автоматическом режиме (2 группы, доступ к части разделов представителей противоположной группы платный) ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Было:Требуется установка на субдомены трех партнерских сайтов знакомств +проработка взаимосвязи систем регистрации на этих сайтах с моим собственным сайтом знакомств.цены кризисные.пишите в личку.Теперь осталось ток разобраться с привязкой друг к другу регистпаций на всех четырех ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть админ панель, есть список стран, регионов, городов; возле каждого города нужно нажимать кнопку "редактировать" и вбивать название на кириллице" 0,01 $ за одно название.абсолютно не творческая,механическая работа.Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Так.т.з. своими словами,как умею.берем шаблон phpbb-3 и приделываем к нему платежную систему для оплаты смс,янд,вм и проч.деньгами,смс голосование и при регистрации разделение по допуску в некоторые разделы мужчин и женщин,т.е. указав свой пол в регистрации ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется установка на субдомены трех партнерских сайтов знакомств +проработка взаимосвязи систем регистрации на этих сайтах с моим собственным сайтом знакомств.цены кризисные.пишите в личку.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт16 лет назад
На главной странице сайта чего то не хватает.надо как то оформить фон.кто предложит бюджетненькое решение?Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Надо перевести статью с англ на русский.тема-недвижимость.Переводы1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется знающий верстальщик для обслуживания сайта.подработка готокого скрипта,установка доп.модулей,отладка,и т.д.сайт только создается,поэтому оплата 500 руб в неделю,при условии выполнения задач.знаю,что очень мало,но кризис у всех,сами понимаете. P.S.уставшим от жизни и интернета просьба не беспокоится.я ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуются креативненькие,модные темы для нового форума.3 дол за 1000 знак.предлагайте.форум покажу.Копирайтинг43 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо в режиме общения заполнять форум сообщениями.примерно 40-50 в утки.от имени посетителей форума.примерно месяц-полтора.как пойдет.2 цента за сообщение.Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт16 лет назад
Сегодня за ночь добить форум.огрехи.небольшие.но существенные.пишите в личку.я в сети.бюджет 20вмз.приусловии выполнения всех задач.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Доработка сайта под мои требования и надстройка к нему готовых субдоменов.Господа фриленсеры!!!уставих от жизни,матерых верстальщиков,которые кричат,что могут все на свете,а на деле флэш к джумле пришить не могут-поберегите клавиатуру для другого случая.пишите в личку только ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется верстка сайта в джумле.сборка из разных шаблонов.бюджет очень скромный.это смелый эксперимент в условиях кризиса.требуется единомышленник. p.s.ТЗ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.на его написание нет времени.вся отладка по ходу жизни!!!HTML-верстка9 заявокЗакрыт16 лет назад