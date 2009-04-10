DENISOFF

Денис DENISOFF

 
55 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Нас не возможно сбить с пути-нам все равно,куда идти...

  • Приглашаю постоянного сеошника

    Для продвижения и оптимизации,постоянного ухода,полива и прополки действующих и вновь создающихся сайтов требуется специалист по СЕО.работа постоянная,договариваемся сразу- 3часа в день,меньше или больше и работаем.ежедневные отчеты.оплата очень скромная,ежемесячная.гарантировано увеличение с началом отдачи от сайтов.

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижение 4-х сайтов знакомств

    Есть 4 сайта знакомств.сейчас они в состоянии монтажа.будет готовится копирайт,согласованный с популярными поисковыми запросами.требуется БЕЛЫМИ способами вывести сайты на 1,5 - 3 тыс уников в сутки.для начала.бюджет кризисный.уставшим от жизни "профи",способным только торговаться и умно ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Копирайт для 4х сайтов знакомств

    Есть 4 сайта знакомств.все 4 разной направленности.требуется копирайт с выверенными ключевыми словами на основании статистики ведущих поисковых систем по каждой теме сайта.к каждому тексту обязательно список ключевых слов и словосочетаний.темы сайтов.1.просто качественные знакомства.надо подтягивать к ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта ХХХзнакомств.

    Требуется дизайн партнерского ххх-сайта знакомств.требование одно-если посетитель зашел на этот сайт,то не уйдет хотя бы потому,что ооочень все красиво.бюджет кризисный!

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    Требуется дизайн партнерского ххх-сайта знакомств.требование одно-если посетитель зашел на этот сайт,то не уйдет хотя бы потому,что ооочень все красиво.бюджет кризисный!

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Персональный проект для Alexx_Koval

    $300

    1 - форум - установить. 2 - систему оплаты интеркасса-подключить и отладить. 3 - разделение прав доступа в автоматическом режиме (2 группы, доступ к части разделов представителей противоположной группы платный) ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Связать друг с другом регистрации на сайте

    Было:Требуется установка на субдомены трех партнерских сайтов знакомств +проработка взаимосвязи систем регистрации на этих сайтах с моим собственным сайтом знакомств.цены кризисные.пишите в личку.Теперь осталось ток разобраться с привязкой друг к другу регистпаций на всех четырех ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рерайт с латиницы на кириллицу.

    Есть админ панель, есть список стран, регионов, городов; возле каждого города нужно нажимать кнопку "редактировать" и вбивать название на кириллице" 0,01 $ за одно название.абсолютно не творческая,механическая работа.

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется собрать форум на phpBB3

    Так.т.з. своими словами,как умею.берем шаблон phpbb-3 и приделываем к нему платежную систему для оплаты смс,янд,вм и проч.деньгами,смс голосование и при регистрации разделение по допуску в некоторые разделы мужчин и женщин,т.е. указав свой пол в регистрации ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт знакомств по партнерке

    Требуется установка на субдомены трех партнерских сайтов знакомств +проработка взаимосвязи систем регистрации на этих сайтах с моим собственным сайтом знакомств.цены кризисные.пишите в личку.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется на постоянной основе верстка.

    Требуется знающий верстальщик для обслуживания сайта.подработка готокого скрипта,установка доп.модулей,отладка,и т.д.сайт только создается,поэтому оплата 500 руб в неделю,при условии выполнения задач.знаю,что очень мало,но кризис у всех,сами понимаете. P.S.уставшим от жизни и интернета просьба не беспокоится.я ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Оживление форума.

    Необходимо в режиме общения заполнять форум сообщениями.примерно 40-50 в утки.от имени посетителей форума.примерно месяц-полтора.как пойдет.2 цента за сообщение.

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доведение сайта до ума.

    Доработка сайта под мои требования и надстройка к нему готовых субдоменов.Господа фриленсеры!!!уставих от жизни,матерых верстальщиков,которые кричат,что могут все на свете,а на деле флэш к джумле пришить не могут-поберегите клавиатуру для другого случая.пишите в личку только ...

    Joomla
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка в джумле

    Требуется верстка сайта в джумле.сборка из разных шаблонов.бюджет очень скромный.это смелый эксперимент в условиях кризиса.требуется единомышленник. p.s.ТЗ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.на его написание нет времени.вся отладка по ходу жизни!!!

    Joomla
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Alan_kh
Алан 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов
$100
10 баллов
16 лет назад
Персональный для Alan Kh (Alan_kh)
Прекрасно сработались с Денисом! Я доволен сотрудничеством, как и в прошлый раз. Всё прошло прекрасно, без проблем, сотрудничать одно удовольствие! Без проблем можно работать с данным человеком!
Счастлив,что жизнь свела меня с этим человеком.нет ни одного замечания по ходу выполнения моих заказов.все ОЧЕНЬ качественно,креативно.все в срок.всегда готов довести работу до совершенства.да и цены приятно радуют.спасибо за работу!рекомендую всем!!!
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