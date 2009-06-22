Требуется 2 баннера размерами: 1. 244px Х 183px 2. 164px Х 116px тематика авто-мото школа. в приложенном файле картинка которую необходимо анимировать, так же необходимо приложить креатив для оживления ...
Персональный для Alan Kh (Alan_kh)
Создание 3х флэшбаннеров к форуму.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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