В приложении образец. оригиналы картинок, на которых был сделан образец - есть. нужно сделать: чтобы вода "двигалась", птички летали, солнце светило. Название фирмы как-нить выделялось. Думаю надо делать на флэш. Баннер должен ...
3 простейших Flash банера.
Размеры, и материалы, по требованию.
Наличие Corel или AI обязательно.
В баннерах сплошной motion никакого AC.
Выбранный исполнитель
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