2 Баннера gif (120х60,468x60)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен31 заявка1392 просмотра
#1$

Необходимы баннеры (анимированные приветствуются) для перерабатываемого проекта. Тема баннеров - трудоустройство для трейдеров ФОРЕКС. Общее описание предложения по трудоустройству http://forex.avalonbank.ru/trader.html. На основании содержания Ваши вариации по теме. Допускаются баннеры одинакового содержания с разными размерами.

16 лет назад
avalonbank
Алексей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Победитель конкурса

burren
Юрий 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
23 отзыва
16 лет назад
Качественная и быстрая работа. Благодарю...
Приятно работать, все четко и оперативно. С оплатой никаких проблем.

Заявки фрилансеров

burren
Юрий 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
23 отзыва
16 лет назад

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