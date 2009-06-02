Привет всем. Нужны три анимированных баннера по 2 кадра каждый. Размеры баннеров 250*100 Баннеры должны быть сделаны так, чтобы они хорошо сливались с общим фоном форума http://bestmasters.biz ...
2 Баннера gif (120х60,468x60)
Необходимы баннеры (анимированные приветствуются) для перерабатываемого проекта. Тема баннеров - трудоустройство для трейдеров ФОРЕКС. Общее описание предложения по трудоустройству http://forex.avalonbank.ru/trader.html. На основании содержания Ваши вариации по теме. Допускаются баннеры одинакового содержания с разными размерами.
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