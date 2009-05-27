Баннер для автобусного сайта + 4 иконки

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Закрыт8 заявок270 просмотров
#1$

Нужен баннер для автобусного сайта - где-то в районе 900 х 80

Сайт по продаже электронных билетов на автобус.

Первый регулярный международный рейс между Украиной и Грецией.

Маршрут Львов - Афины - Львов

+4 иконки рейсов (рейс на Львов летний, рейс на Львов зимний, и т.д. )

Адрес сайта будет указан в личке после того, как проверится портфолио участника на предмет рисования баннеров.

16 лет назад
shandorka
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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