Добрый !Нужны баннеры (тему и текст предоставлю).

размеры

590 *90

200* 100

200 *100

200 *155

200 * 210

в формате GIF Оставляйте свои цены за всю работу, контакты и ссылку на работы.

Оплата наличными,перевод банк или карточка,код пополнения телефона.

Исполнитель Украина.

Предложения принимаю с Украины - просто легко и оперативно оплачивать без заморочек

Бюджет 350грн.+

Заранее ВСЕМ спасибо!