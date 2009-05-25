Разработка серии баннеров

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт29 заявок366 просмотров

Тема: услуги на рынке форекс.

Элементы баннера

Логотип: 10-15% занимаемого пространства

Элементы антуража: под основными элементами

Слоганы: 70% яркие, заметные

* Банковская надежность

* Страхование счетов

* Регистрация в РФ

* Налоговая прозрачность

Информация о лицензии: 5-10% занимаемого пространства

Сценарий:

Основная последовательность состоит из двух частей с возможной промежуточной анимацией для отдельных деталей:

* привлекающая

* информационная

Привлекающая часть выполнена в виде крутящегося земного шара с появлением в соответствующих точках названий валютных пар и курсов: время 2-3 секунды

Информационная часть: появляющиеся слоганы. должы хорошо читаться и контрастно выделяться на фоне остального контента. Длительность: 5-7 секунд, после чего ротация заново.

Требуется разработка банеров под следующие размеры:

560х80

468х60

300х300

240х400

200х300

Логотип компании в векторах предоставляется.

Рассматриваются только предложения с ценами и с портфолио соответствующего уровня.

16 лет назад
mainframe_lab
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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