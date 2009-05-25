Нужен баннер формата "Rich-media" - в нем должны быть настройки того в каком левом нижнем или верхнем правом углу страницы он будет размещаться, кол-во показов одному ай-пи. Если вы умеете расскажите поподробнее сможете ли вы ...
Разработка серии баннеров
Тема: услуги на рынке форекс.
Элементы баннера
Логотип: 10-15% занимаемого пространства
Элементы антуража: под основными элементами
Слоганы: 70% яркие, заметные
* Банковская надежность
* Страхование счетов
* Регистрация в РФ
* Налоговая прозрачность
Информация о лицензии: 5-10% занимаемого пространства
Сценарий:
Основная последовательность состоит из двух частей с возможной промежуточной анимацией для отдельных деталей:
* привлекающая
* информационная
Привлекающая часть выполнена в виде крутящегося земного шара с появлением в соответствующих точках названий валютных пар и курсов: время 2-3 секунды
Информационная часть: появляющиеся слоганы. должы хорошо читаться и контрастно выделяться на фоне остального контента. Длительность: 5-7 секунд, после чего ротация заново.
Требуется разработка банеров под следующие размеры:
560х80
468х60
300х300
240х400
200х300
Логотип компании в векторах предоставляется.
Рассматриваются только предложения с ценами и с портфолио соответствующего уровня.
Заявки фрилансеров
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