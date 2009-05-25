Нужен баннер

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Завершен19 заявок331 просмотр

Добрый всем день. Нужен флеш баннер 468х60 за не очень дорогую стоимость. Баннер на тему мировые новости....

16 лет назад
antig
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

DGAvatar
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$5
1 день
Всё сделал во время, качественно... предоставил исходник больших размеров и самое главное дешево. На этом большое спасибо.
Оплата во время, все по делу, рекомендую
zorin
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$7
1 день
Сделал за очень короткое время - в срок. Никаких нареканий нету, стильно и самое главное не дорого.

Заявки фрилансеров

DGAvatar
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
zorin
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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