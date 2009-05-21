Сделать 4 анимационных баннера

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Закрыт23 заявки277 просмотров

Нужно сделать анимированные банеры стандартных размеров 100*100, 88*31, 468*60 и 150*400 Есть кое какой материал для работы

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16 лет назад
Paulbreaks
Павел 
42 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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