Банер сделал человек с сайта - /www.free-lance.ru Есть банер скопирован с .com сайта, нужно его сделать для .ru и поменять заставку с текстом Другими словами ...
2 баннера .gif
Требуется создать 2 баннера 200х400px, 468x60px.
Используются слова: Ремонт гусениц. Изготовление шестерен для спецтехники. Быстро и качественно
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