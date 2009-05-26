2 баннера .gif

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен16 заявок227 просмотров

Требуется создать 2 баннера 200х400px, 468x60px.

Используются слова: Ремонт гусениц. Изготовление шестерен для спецтехники. Быстро и качественно

16 лет назад
Spec2007
Сергей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

Almok
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$25
1 день
Работой очень доволен. Баннеры получились супер (красивые, стильные, насыщенные и т.п.). Также понравилась стоимость. Спасибо!
Topmgr
Олег 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
16 лет назад
$20
1 день
stalker_1
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
16 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

Almok
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
Topmgr
Олег 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
16 лет назад
stalker_1
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать баннер

    $6

    Банер сделал человек с сайта - /www.free-lance.ru Есть банер скопирован с .com сайта, нужно его сделать для .ru и поменять заставку с текстом Другими словами ...

    Баннеры33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно много баннеров

    Надо нарисовать 12 банеров адалт тематики по три штуки каждого размера (размеры ниже) и баннеры тестов за смс всего 11 тестов, к каждому тесту нужно по одному баннеру всех форматов, тоесть 44 банера. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Баннеры разные (5-6 шт)

    Требуется разработать группу баннеров для внутресайтовой рекламы и рекламы на внешних баннерных досках. Более подробно в прилагаемом документе.

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен анимированный аккуратный баннер 240*400

    Привет всем. Нужен анимированный аккуратный баннер размером 240*400, вес баннера как можно меньший. На баннере будет система тизерной рекламы: http://teasernet.ru/?partner Для набора рекламодателей, то есть на ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен баннер 468 x 60

    $100

    Собственно идея отразить на баннере то, что мы (www.tehidei.ru) Можем возить продукцию отсюда: 1. www.digikey.com 2. www.mouser.com 3. www.newark.com за 1-1.5 недели, если деталь у них есть на ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Баннеры для AlexsimA

    Промо баннеры для конференции 1 шт. небоскреб 1 шт. 300 на 250 125 на 125 - 2 шт. 468 на 60 - 2 шт. сроки ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад