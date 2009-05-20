Нужен баннер 468 x 60

# 1 — $

Собственно идея отразить на баннере то, что мы (www.tehidei.ru)

Можем возить продукцию отсюда:

1. www.digikey.com

2. www.mouser.com

3. www.newark.com

за 1-1.5 недели, если деталь у них есть на складе

Требование: запоминающий, цвета логотипа