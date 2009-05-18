12 баннеров для Хостинг Центра

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт25 заявок337 просмотров

Создание серии баннеров для Хостинг Центра

Необходимые форматы баннеров

1. 600x90

2. 468x60

3. 120x60

4. 100x100

5. 88x31

Баннеры нужно сделать разных типов.

a) GIF «анимированные»

b) Просто статичный GIF или JPEG

c) FLASH (SWF) ОБЯЗАТЕЛЬНО С ГРАМОТНО ПРОПИСАНЫМ ЛИНКОМ

Примерное количественное распределение:

Для всех форматов нужны как анимированные так и статичные баннеры.

Формат SWF необходим только для размера 600x90 те 1-2 флеш баннера

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1. Хостинг центр PSmail.ru предоставляет весь спектр современных Интернет-услуг.

2. Услуги платного и бесплатного хостинга сайтов с поддержкой PHP, MySQL и Perl.

3. Аренда серверов (Dedicated Servers). Размещение серверов (Collocation).

4. Мы успешно развиваем направление по предоставлению комплексных услуг хостинга.

5. Услуги по размещению и аренде серверов, а так же услуги виртуального хостинга.

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8. Качественный хостинг центр.

9. Хостинг центр PSHOST.ru

10. Хостинг за WebMoney. Direct Admin. Сервера.

12. Услуги виртуального хостинга за WebMoney.

MySQLPHP
16 лет назад
specialbrand
Nails 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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