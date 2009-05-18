Условия конкурса: На конкурс принимаются работы от любого дизайнера. Срок размещения работ 12:00 (МСК) 21 мая Основная задача конкурса создать баннер с высоким CTR. до 19:00 21 мая отбираются 5 лидеров по ...
12 баннеров для Хостинг Центра
Создание серии баннеров для Хостинг Центра
Необходимые форматы баннеров
1. 600x90
2. 468x60
3. 120x60
4. 100x100
5. 88x31
Баннеры нужно сделать разных типов.
a) GIF «анимированные»
b) Просто статичный GIF или JPEG
c) FLASH (SWF) ОБЯЗАТЕЛЬНО С ГРАМОТНО ПРОПИСАНЫМ ЛИНКОМ
Примерное количественное распределение:
Для всех форматов нужны как анимированные так и статичные баннеры.
Формат SWF необходим только для размера 600x90 те 1-2 флеш баннера
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2. Услуги платного и бесплатного хостинга сайтов с поддержкой PHP, MySQL и Perl.
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12. Услуги виртуального хостинга за WebMoney.
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