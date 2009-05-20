Нужно сделать несколько однотипных баннеров. Сами баннеры уже отрисованы в фотошоп. Нужно только анимировать. 5 флэш и 1 гиф баннер.
FLASH баннер
Нужен flash баннер в 2х размерах:
1. горизонтальный - 900*100
2. вертикальный - 180*300
Примеры:
http://ulnight.com/banners/08052009.html
http://ulnight.com/banners/27032009.html
http://ulnight.com/banners/03042009.html
Сделать нужно из флаера.
Флаер в приклеплённых файлах
Исходники флаера: http://www.mediafire.com/?jgmygimm325
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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