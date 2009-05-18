Flash баннер 468х60

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Завершен20 заявок259 просмотров

Промо-баннер для дистрибутора компьютерных компонентов. Должно быть красиво и стильно.

468х60. Вес до 30кб.

Пожалуйста, оставляйте Ваши предложения с указанием цены и сроков. Личку НЕ читаю.

16 лет назад
Kambodzha
50 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

koMnom
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов
16 лет назад
$40
1 день
Отличная работа, результат очень понравился. Все четко и по существу. С творческим подходом. +10 Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Виктория отличный позитивный заказчик. Респект Виктории!

Заявки фрилансеров

koMnom
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов
16 лет назад

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