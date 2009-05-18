Доброго времени суток! Нужна анимированная шапка. Идея: картинка (примерно 1024х320), по ней плывут облака + появляются четыре надписи в разных местах (две надписи с разными эффектами).
Flash баннер 468х60
Промо-баннер для дистрибутора компьютерных компонентов. Должно быть красиво и стильно.
468х60. Вес до 30кб.
Пожалуйста, оставляйте Ваши предложения с указанием цены и сроков. Личку НЕ читаю.
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