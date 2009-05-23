Нарисовать Flash баннер

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен20 заявок292 просмотра

Необходимо нарисовать 3 flash баннера (125x125, 160x160, 468x60), выполнить в одном стиле.

Надписи (сменяют друг друга и красиво выезжают):

Нужен голд? -> Хватит фармить! -> Мы ценим Ваше время! -> Золото WoW (-) низкие цены (-) доставка от 30 минут! (-) www.wow-money.ru

Тематика (фон): world of warcraft + золото + банк

16 лет назад
disdain
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

koMnom
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов
16 лет назад
$15
1 день
Баннерами полностью доволен. Спасибо за качественную работу!

Заявки фрилансеров

koMnom
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен flash баннер

    Необходимо разработать красивый баннер с анимацией стоматологической тематики. Баннер должен быть про отбеливание зубов и направлен на аудиторию 16-30 лет. Располагаться баннер будет на сайте модельного агентства ( то есть в основном аудитория будет ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Приватный проект для gornishan

    $30

    Сделать баннер анимированный 100 на 100 на 4 кадра, текст кину в приват. срок 1-2 дня. исполнение-аналогично предыдущему баннеру спасибо

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Анимированый баннер для сайта

    Необходимо изготовить анимированый банер 468х60 для сайта http://remservice.dp.ua Увидев банер, как мастер так и заказчик должны ясно понять какие услуги может им предложить данный сайт. Размер банера должен не превышать 30Kb. Дизайн ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Баннер

    Нужна картинка или фотография многоэтажный дома. вокруг которого будет прокручиваться текстовая строка из 4 слов.

    Баннеры32 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработать флеш-баннер

    $5

    Нужно доработать флеш-баннер. На баннере есть 2 названия автомобилей (кнопки), нужно просто добавить еще штук 30 точно-таких (фактически скопировать текст). Флеш-проект выкладываю здесь. Оплата webmoney-u

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Баннеры для астрологического сайта

    Необходимо сделать баннеры. Все баннеры по тематике астрология. Баннеры предназначенны для партнерской программы сайта www.platinumgoroscop.ru Необходимы следующие размеры баннеров - 468*60 - 100*100 - ...

    Баннеры3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Анимированный баннер

    $30

    Гиф или флеш 100х100 вес желатеьно до 100кб информация по кадрам: 1. Факультет Юридической психологии МГППУ 2. объявляет набор абитуриентов 3. Кафедры: юридической, клинической и судебной психологии ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Баннер

    Требуется баннер для автоломбарда http://www.auto-chance.ru Размеры банера: 148х96 Кто за сколько сделает сегодня - пишите в проект, через часика 4 после старта проджекта выберу исполнителя

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Конкурс от Medinc.Biz по изготовлению флеш-баннера

    $150

    Требуется сделать солидный рекламный FLASH-баннер 468x60 для партнерской программы по фарме http://Medinc.biz в деловом представительном стиле. Стиль и цветовая гамма должна перекликаться с оформлением ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад