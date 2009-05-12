Нужен баннер как на cisco com.
Нужен flash баннер
Необходимо разработать красивый баннер с анимацией стоматологической тематики.
Баннер должен быть про отбеливание зубов и направлен на аудиторию 16-30 лет. Располагаться баннер будет на сайте модельного агентства ( то есть в основном аудитория будет модели и фотомодели ).
Размер баннера должен быть 500x110
Заявки фрилансеров
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