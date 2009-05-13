Баннер

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Завершен35 заявок448 просмотров

Требуется баннер для автоломбарда http://www.auto-chance.ru

Размеры банера: 148х96

Кто за сколько сделает сегодня - пишите в проект, через часика 4 после старта проджекта выберу исполнителя

16 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Topmgr
Олег 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
16 лет назад
$6
1 день
Олег изначально сделал баннер на достаточно хорошем уровне, что облегчило выбор исполнителя. Баннер сразу был сделан настолько правильно, что понадобились лишь незначительные доработки, что были выполнены быстро.
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, своевременная оплата. Приятно работать, рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Topmgr
Олег 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
16 лет назад

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