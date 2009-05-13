Несколько баннеров

Нужно нарисовать несколько простеньких статических баннеров для портала era.by для перехода с модуля на модуль внутри портала к примеру http://pogoda.era.by/ баннер слева для перехода на статистику , или http://chat.era.by/search/ баннер справа на переход в гороскоп

в аське расскажу конкретно какие нужно сделать 452304212 после обеда