Нужно нарисовать баннер 88х31 для Социальной сети "Планета друзей" Оставляйте ваши цены и примеры работ) http://planetfriends.ru/
Наружный баннер
Все очень просто. Нужно пару вариантов наружных баннеров ( Растяжка )
примерно 3 метра на 40-55 см
Текст:
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Термаж - 50%
Педикюр - 1000 руб.
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Антицел. Массаж - 1000 руб.
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Мужская стрижка - 900 руб.
Женская стрижка - 1000 руб.
Стрижка с укладкой - 1100 руб.
Сообсно все должнобыть гармонично и броско в глаза. Ну и чтобы когда смотришь глаза на месте оставались.
не больше 15 баксов.
Выбранный исполнитель
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