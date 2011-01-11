Наружный баннер

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен5 заявок192 просмотра

Все очень просто. Нужно пару вариантов наружных баннеров ( Растяжка )

примерно 3 метра на 40-55 см

Текст:

Акция " Готовимся к лету"

Термаж - 50%

Педикюр - 1000 руб.

Маникюр - 900 Руб.

Антицел. Массаж - 1000 руб.

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Мужская стрижка - 900 руб.

Женская стрижка - 1000 руб.

Стрижка с укладкой - 1100 руб.

Сообсно все должнобыть гармонично и броско в глаза. Ну и чтобы когда смотришь глаза на месте оставались.

не больше 15 баксов.

16 лет назад
vigaros
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Energie
44 года
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Справилась со своей задачей. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Energie
44 года
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад

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