Все очень просто. Нужно пару вариантов наружных баннеров ( Растяжка ) примерно 3 метра на 40-55 см Текст: Акция " Готовимся к лету" Термаж - ...
Баннер Flash
Хотели бы заказать баннер размером 468*60.
В левой части баннера должна находиться картинка (см. вложение), дальше по длине баннера текст в 4 слайдах, которые должны изменяться по очереди. Фразы для текста:
Школа интернет-маркетинга (продолжительность 5 с)
Курсы по раскрутке сайтов (SEO) (продолжительность 3 с)
Семинар "Партизанский интернет-маркетинг" (продолжительность 3 с )
Семинар "Школа руководителя интернет-проекта" (продолжительность 3 с)
Смена кадра - 1с.
Тип наплывания можно посмотреть на xxi.kiev.ua. Там внизу слева есть баннер, в котором фраза "Какого тренера ты выберешь", хотелось бы, чтобы каждая фраза наплывала так, как эта.
Картинка статична на всех слайдах.
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