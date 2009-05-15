Баннер Flash

Хотели бы заказать баннер размером 468*60.

В левой части баннера должна находиться картинка (см. вложение), дальше по длине баннера текст в 4 слайдах, которые должны изменяться по очереди. Фразы для текста:

Школа интернет-маркетинга (продолжительность 5 с)

Курсы по раскрутке сайтов (SEO) (продолжительность 3 с)

Семинар "Партизанский интернет-маркетинг" (продолжительность 3 с )

Семинар "Школа руководителя интернет-проекта" (продолжительность 3 с)

Смена кадра - 1с.

Тип наплывания можно посмотреть на xxi.kiev.ua. Там внизу слева есть баннер, в котором фраза "Какого тренера ты выберешь", хотелось бы, чтобы каждая фраза наплывала так, как эта.

Картинка статична на всех слайдах.