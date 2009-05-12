Частный проект для Логвинова Юрия (burren)

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен2 заявки207 просмотров

Нужен анимированный баннер в формате gif для сайта vippets.ru

Должен быть сделан в Фотошопе/ImageReady

Размер: 468*60

Баннер должен быть в жизнерадостных цветах, фотографии собачек/кошечек/прочей живности на баннере приветствуются.

Всё остальное - по вашему вкусу. :)

Оплата wmz и отзыв.

16 лет назад
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

burren
Юрий 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
23 отзыва
16 лет назад
$9
1 день
Хорошая работа!
Деньги получил вовремя, отличный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

burren
Юрий 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
23 отзыва
16 лет назад

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