Нужно нарисовать несколько простеньких статических баннеров для портала era.by для перехода с модуля на модуль внутри портала к примеру http://pogoda.era.by/ баннер слева для перехода на статистику , или http://chat.era.by/search/ баннер справа ...
Изготовление флеш-баннера по ТЗ
Вся информация во вложенном файле.
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