Сотрудничество было полностью положительным. На основании данных в поставленной задаче проекта специфицировал требования к разработке информационной системы на платформе "1С:Предприяти 8", согласовал их с Олегом, выбрали вариант и порядок реализации. После кодирования (программирования) поставленных задач была получена конфигурация 1С. Олег оперативно дал "обратную связь" и за одну итерацию доработали информационную систему до финального варианта. Очень удивила оперативная оплата, раньше чем это даже было нужно по договору. Спасибо за приятное сотрудничество!