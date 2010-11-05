codewriter

Андрей Шутов codewriter

 
38 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Менеджмент проектов, интернет-проекты, стартапы
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Отзывы заказчиков
Baikonyr
Эдик 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
$5
10 баллов
13 лет назад
Доработать внешнюю печатную форму 1С 8.1 УПП
Всё сделано вовремя и правильно. Спасибо
Хороший заказчик. Четко поставил задачу - получил конкретный результат по проекту. Спасибо!
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SMP303
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 отзывов(-2)
$72
10 баллов
14 лет назад
Импорт номенклатуры из Excel в 1с:Предприятие 8.1
Все выполнено. Все работает.
Очередной раз работаю с Алексеем. Была разработана обработка для 1С с нестандартной логикой загрузки характеристик из Microsoft Excel. Все сработало как нужно, всё отлично!
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ShaNs_MaN
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Курсовая: Корпоративные информационные системы
Курсовая работа выполнена качественно и в указаный срок. При подготовке к защите Андрей мне очень помог, ответив на все мои поставленные вопросы.Очень доволен работой! Большое Спасибо!
Рад был сотрудничеству с Алексеем! Четкое обсуждение конкретных вопросов, без какой-либо лишней "воды" и в итоге положительный результат! Спасибо
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x_jerry
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Перенос внешних форм 1С 7.7 -> 8.1
Перенос формы 1с 7.7 -> 8 все сделано, все хорошо
На 8-ую версию платформы был перенес функционал двух обработок 7.7, который решает аналогичные задачи. Спасибо за проект!
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emacom
Олег 
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
$240
10 баллов
14 лет назад
Учёт и анализ заказов и клиентов
Спасибо Андрею за выполненную работу. Всё сделано точно по ТЗ. В начальные сроки по разным причинам конечно не уложились, но важнее было качество. А оно на высоте!!! Очень грамотный специалист в области 1С. Надеюсь на сотрудничество в будущем и рекомендую всем!!!!
Сотрудничество было полностью положительным. На основании данных в поставленной задаче проекта специфицировал требования к разработке информационной системы на платформе "1С:Предприяти 8", согласовал их с Олегом, выбрали вариант и порядок реализации. После кодирования (программирования) поставленных задач была получена конфигурация 1С. Олег оперативно дал "обратную связь" и за одну итерацию доработали информационную систему до финального варианта. Очень удивила оперативная оплата, раньше чем это даже было нужно по договору. Спасибо за приятное сотрудничество!
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от $30
от 2 дней
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