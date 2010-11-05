Андрей Шутов codewritercodewriter
38 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Пре-альфа версия системы для ФГУ Рослесозащита611 просмотров
- Продающее приложение ВКонтакте310 просмотров
- Экспорт товаров из Microsoft Excel в 1С:УСО 81083 просмотра
- Обработка «Печать почтовых бланков»606 просмотров
- Программа Крестики-Нолики v1.0 и исходники346 просмотров
- Программа для проверки и уничтожения вируса NetBus245 просмотров
- Программа для слежения за печатью на принтере525 просмотров
- Программа Domen2Country243 просмотра
- Перенос обработок выгрузки данных из 1С:7.7 в 1С:8515 просмотров
- Конфигурация 1С:Аренда и управление недвижимостью526 просмотров
- Механизм поэтажных планов в MS Excel из 1С958 просмотров
- Механизм формирования файлов MS Word из 1С504 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
13 лет назад
Всё сделано вовремя и правильно. Спасибо
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четко поставил задачу - получил конкретный результат по проекту. Спасибо!
$72
10 баллов
14 лет назад
Все выполнено. Все работает.
Ответный отзыв
Очередной раз работаю с Алексеем. Была разработана обработка для 1С с нестандартной логикой загрузки характеристик из Microsoft Excel. Все сработало как нужно, всё отлично!
$100
10 баллов
14 лет назад
Курсовая работа выполнена качественно и в указаный срок. При подготовке к защите Андрей мне очень помог, ответив на все мои поставленные вопросы.Очень доволен работой! Большое Спасибо!
Ответный отзыв
Рад был сотрудничеству с Алексеем! Четкое обсуждение конкретных вопросов, без какой-либо лишней "воды" и в итоге положительный результат! Спасибо
$70
10 баллов
14 лет назад
Перенос формы 1с 7.7 -> 8 все сделано, все хорошо
Ответный отзыв
На 8-ую версию платформы был перенес функционал двух обработок 7.7, который решает аналогичные задачи. Спасибо за проект!
$240
10 баллов
14 лет назад
Спасибо Андрею за выполненную работу. Всё сделано точно по ТЗ. В начальные сроки по разным причинам конечно не уложились, но важнее было качество. А оно на высоте!!! Очень грамотный специалист в области 1С. Надеюсь на сотрудничество в будущем и рекомендую всем!!!!
Ответный отзыв
Сотрудничество было полностью положительным. На основании данных в поставленной задаче проекта специфицировал требования к разработке информационной системы на платформе "1С:Предприяти 8", согласовал их с Олегом, выбрали вариант и порядок реализации. После кодирования (программирования) поставленных задач была получена конфигурация 1С. Олег оперативно дал "обратную связь" и за одну итерацию доработали информационную систему до финального варианта. Очень удивила оперативная оплата, раньше чем это даже было нужно по договору. Спасибо за приятное сотрудничество!
Прикладное ПО
10 отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Базы данных
5 отзывов
от $25
от 2 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга