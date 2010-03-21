Простой скрипт на PHP

Нужно написать простой веб-скрипт, который бы позволял подключиться к нему администратору (логин и хеш-пароля в теле модуля, а также электронная почта) и выполнить две функции:

а) сформировать новую страницу с товаром;

Пользователь вводит: Название страницы (например, "newtovar"), Название товара (например, "Ручка Брегет"), Описание товара (до 1500 символов; "Ручка предназначена для ..."), Цену товаров (в рублях; 4500) и Фотографию (одну). При этом генерируется статичная html-страница в каталоге со скриптом "newtovar.htm" и фотография товара ложится в подкаталог "/img/" с уникальным наименованием.

б) просмотреть список существующих страниц с товарами, выбранную страницу открыть (и/или изменить - это возможно или проще будет добавить новую страницу вручную?).

При просмотре статичной страницы html - внешний вид должен быть ориентировочно как во вложенном файле, то есть должна быть возможность всплывающего окна с указанием ряда полей (Название товара, ФИО, Телефон, Адрес, Примечание, Цена), после заполнения которых эти данные отправляются администратору на электронную почту.