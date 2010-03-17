Нужна помощь по wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки156 просмотров

Здравствуйте, нужна помощь по wordpress , а именно произвести настройку сайта на хостинге (контент весь залит) сайт переехал на другой домен. Нужно настроить первозданную работоспособность. Жду...

WordPress
15 лет назад
m-vanna
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Chaika88
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Понравилось сотрудничество с Игорем, задание было выполнено быстро и без лишнего выноса мозга (свойственного многим исполнителям). По wordpress буду сотрудничать и дальше. Спасибо.
Отличный работодатель. Вовремя платит. Сотрудничать понравилось.

Заявки фрилансеров

Chaika88
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад