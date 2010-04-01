Обновление парсера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки186 просмотров

Обновить старый парсер (разработать новый), кому как удобней.

Для оперативного и автоматизированного обновления популярных разделов сайта, необходимо реализовать механизм публикации горящих туров и спецпредложений с местного сайта информационно-поисковой системы http://www.tour-box.ru/spo/day.php.

Подробнее о задании в приложении.

Бюджет обсуждается, предложения выслушиваются, тонкости по реализации обсуждаются.

Подробнее в айсикью 728288 или электронной почте [email protected]

15 лет назад
66roman
Роман 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Evgen_S
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва
15 лет назад
$100
2 дня
Специалист грамотно разобрался с ТЗ, уточнил ньюансы реализации. Быстро, профессионально все исполнил, помог с установкой парсера на два проекта, вносил дополнительные изменения неучтенный в ТЗ. Советую, все по-честному, доволен результатом!
Сотрудничеством доволен. Четко поставленная задача, более чем своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Evgen_S
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва
15 лет назад