Требуется написать функцию отправки сообщений из системы управления проектом (платформа - PHP/mySQL) сотрудникам и клиентам на емэйлы, содержащиеся в БД системы. В настоящее время сообщения отправляются через стандартную PHP-функцию mail()), но либо не ...
Обновление парсера
Обновить старый парсер (разработать новый), кому как удобней.
Для оперативного и автоматизированного обновления популярных разделов сайта, необходимо реализовать механизм публикации горящих туров и спецпредложений с местного сайта информационно-поисковой системы http://www.tour-box.ru/spo/day.php.
Подробнее о задании в приложении.
Бюджет обсуждается, предложения выслушиваются, тонкости по реализации обсуждаются.
Подробнее в айсикью 728288 или электронной почте [email protected]
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