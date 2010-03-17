Починить сайт CMS S.Builder

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Закрыт2 заявки151 просмотр

Не могу попасть в админку сайта

http://prazdnikof-project.ru/cms/admin/index.php?domain_checked=1

видимо какой-то файл поврежден. Надо это починить.

15 лет назад
toxavoc
Антон 
52 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров