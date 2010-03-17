CMS Danneo -CSS & TPL- некорректно работает сохранение

Короче захожу в редактирование дизайна, CSS & TPL- редактирую шаблон, жму сохранить, но не сохраняется.

Мне подсказали изменить права файла на 777

Я изменил, теперь сохранилось, но менюшка слетела

Вероятно внутренний редактор неправильно сохраняет и добаляет лишний код

Я запросил у хостера бекап файлов, чтобы восстановить

Но мне надо чтобы редактор нормально сохранял внутри правки и ничего не добавлял

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)