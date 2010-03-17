Допиливание CMS Livestreet

Нужно довольно быстро сделать следующий функционал в CMS (естественно — модулями, чтобы не ломать движок):

1. Дополнительное поле тегов — теги-страны.

Все элементы информации (все типы топиков), имеющие теги — должны иметь отдельное поле тегов-стран. Тег-страна — это просто тег=название страны. Есть автозаполнение, возможны только правильные страны (страны, вбитые в базу стран, туда должны быть вбиты все страны мира). Поле обязатльно для заполнения.

Равно, как и для обычных тегов — должны быть инструменты для вывода тегов в дизайне: тегов топика и облака тегов.

2. В профайле пользователя указаны страны, в которых он побывал (просто список с разбивкой по континентам). Он же — в редактировании профайла, но уже с чекбоксами. Он же — при регистрации аккаунта.

Страна проживания также выбирается жёстко (дропдаун список). Это обязательное поле.

В профайле пользователя есть также что-то типа бейджей Хабра. Только выбирает их сам пользователь. Бейджи — это просто способ демонстрации самоопределения. Бейджи пока такие: турист-пакетник, экспат, бекпекер, независимый путешественник. Выбирать их можно в любых сочетаниях.

3. Новый вид топика — вопрос. Причём — он не сгрупирован с остальными топиками, он вне блогов, это отдельный тип, со своей лентой, группами вопросов (группы — то же, что и блоги в разделе «блоги»). На главной странице показывается смешанная лента. Какие особенности он имеет:

— в разделе «блоги» появляются подразделы «Все» «Хорошие» «Коллективные» «Персональные» «TOP»,

так в вопросах появляется «Вопросы ко мне», «Все», «Лучшие»

и «Задать вопрос» (последнее — по аналогии с «Написать» в блогах). «Вопросы ко мне» — это вопросы, на которые может ответить юзер, а ответить он может только на те, которые помечены странами, в которых он бывал или живёт.

Кроме того, с заданной частотой (сразу же или дайджестом раз в Х дней, по дефолту — раз в день) человеку отправляются эти вопросы на емайл (заголовок и суть вопроса, со ссылкой «ответить на вопрос», + инфа, как изменить частоту рассылки). В настройках можно изменить частоту рассылки или отключить её вовсе.

4. Инструменты для имитации деятельности. Всё нижеописанное — доступно только администраторам.

Накинуть/скинуть случайное кол-во баллов (в диапазоне настроенных, по-дефолту — от 1 до 10). Везде где есть голосования. Делать — дополнительными стрелочками. Разрешать делать это в любую сторону неограниченное кол-во раз.

Без перелогина выбрать любого юзера, от лица которого писать, править свой профайл, голосовать, комментировать. И обратно — выбрать, что писать от лица себя самого. Что-то типа команд SU и SUDO в Юниксе.

Упрощенное добавление юзера прямо под админом (всё, как в регистрации, админ вбивает те же данные, но никакой вериф. не надо, и логинить тоже не надо под этого юзера, если надо — можно использовать предыдущий способ для работы под юзером).