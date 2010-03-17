Создание социальной сети на базе Joomla

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Закрыт3 заявки172 просмотра

Ищем подрядчика на проект: создание социальной сети, которая объединяла бы систему комментирования на нескольких существующих (+проектируемых) сайтах под joomla. Рассмотрим любые заявки от опытных разрабочиков

Joomla
15 лет назад
nekto_bf
Михаил 
60 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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