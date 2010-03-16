Нужно приложение по голосованиям за фотографии пользователей + голосование через СМС и голосами. Периодически будут конкурсы (ежемесячно), в каждых конкурсах будут свои победители, как и по полу, возрасту. Указывайте примерную вилку по стоимости. ...
Приватный проект для Максима Волошина (zoom)
Доработать сложный движок по недвижимости и посадить его на дизайн... чтоб сидел как костюмчик :-)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Форум был конвкртирован fireboard->SMF->phpBB 3.07 В сообщениях в базе данных phpBB теперь вместо [img]http://www.site.com/images/P3280002.JPG[/img] : http://www.site.co/im ... 280002.JPG Простая замена http://www.site.co/im ... 280002.JPG на [img]http://www.site.com/images/P3280002.JPG[/img] не срабатывает, в новых сообщениях рисунки ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $15
Сделана программа-парсер на пхп. программа уже сделана. Её нужно доработать. ---Описание программы: 1.Программа заходит на сайт На сайте все объявления о работе находятся в таблицах ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужно сделать галерею для сайта по макету. В приложени подробное тз и макет (скриншот). Бюджет 1500-2000р.Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Сделать меню на js. Обычное горизонтальное меню, в котором пункты подменю выпадают ступенчато, с задержкой 0.1 сек 100% схожесть с psdВеб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Доработать существующий скрипт по инвестированию средств в WM валюте системы WMТ . ...Закрыт15 лет назад
Добрый день, есть сайт на DLE - lospinocaliptos . com, к нему надо доработать русскую версию. И кое-какие мелкие изменения, типа установки счетчика. Пишите свои условия, Спасибо!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Компонент Joomla Reservation Manager Pro переведён, установлен и работает. Нужно cделать импорт цен из Exel и сделать шаблон Exel для ввода данных менеджером отеля. Основное требование - ...Закрыт15 лет назад
- $50
В интернете есть такая карта Визиком http://maps.visicom.ua/# Мы её официально бесплатно скачали, теперь нужно интегрировать для сайта http://www.samosvalov.org, для этого будет создан новый раздел "Карта Украины". Что важно - нужно полностью по функционалу ...Закрыт15 лет назад
Добрый день требуется доработать инструмент для дизайна, пример: http://www.officesyntax.com/designer/product_customize.php?products_id=2 но с более широкими возможностями для дизайна ковров. Подробности в PMB на AjaxВеб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад