Приватный проект для Максима Волошина (zoom)

В интернете есть такая карта Визиком http://maps.visicom.ua/# Мы её официально бесплатно скачали, теперь нужно интегрировать для сайта http://www.samosvalov.org, для этого будет создан новый раздел "Карта Украины". Что важно - нужно полностью по функционалу ...