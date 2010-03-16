Приватный проект для Максима Волошина (zoom)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка185 просмотров

Доработать сложный движок по недвижимости и посадить его на дизайн... чтоб сидел как костюмчик :-)

15 лет назад
AlexRus
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

zoom
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-2)
15 лет назад
$500
60 дней

Заявки фрилансеров

zoom
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-2)
15 лет назад

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