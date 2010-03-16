Внедрение карты Визиком на отдельную страницу

В интернете есть такая карта Визиком http://maps.visicom.ua/#

Мы её официально бесплатно скачали, теперь нужно интегрировать для сайта http://www.samosvalov.org, для этого будет создан новый раздел "Карта Украины".

Что важно - нужно полностью по функционалу настроить работу 2-х разделов - "Адрес" и "Маршрут", раздел "Каталог" не нужен.

Более подробная информация во вложении, жду ваши предложения, спасибо!