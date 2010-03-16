Нужно сделать парсер с закруской картинок на сервер для движка osc-vam_rus v 1.139 Сам движок можно взять тут http://forwatch.ru/osc-vam_rus.zip Пример работы сайта на движке osc-vam_rus тут http://watch-time.ru/
Коррекции, настройки virtuemart 1.1.3 - joomla1.5
На сайте установлен компонент community builder, интегрированный с vm
Требуется назначить всем текущим пользователям магазина скидку 5 %, но не тем кто будет регистрироваться позже.
При покупке товара:
1. Попадаем в корзину. Надо устроку "Налог на стоимость заказа:"
2. След. шаг (после нажатия "оформить заказ") появляется выбор для пользователя, регистрироваться или авторизоваться, здесь, по идее, все ок
3. Заполняем поля, наживаем "регистрация"
4. Попадаем на выбор адреса доставки. Надо чтобы здесь отражался именно тот адрес доставки что указал пользователь при регистрации. Я подозреваю
что здесь магазин выводит сейчас то что у него есть в полях community builder, а туда ничего не попадает при регистрации, точнее попадает но не
выводится здесь.
Заявки фрилансеров
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