Нужно установить скрипт фотогаллереи на сайт

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Закрыт4 заявки135 просмотров

Нужно установить скрипт фотогаллереи (gallery2) на сайт и настроить, чтобы все работало. Можно другой скрипт, если есть, но чтобы поддерживал php. Сайт http://www.restoran-ptz.ru

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PHP
15 лет назад
texnomar
Василий 
54 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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