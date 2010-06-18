Приветствую. Есть почти готовый сайт. Залит на ftp, верстка html. 4 страницы. Фотки и тексты. Необходимо сделать следующее: 1. Поправить верстку. 2. Сделать работающим формы отправки. При заполнении ...
Написание скрипта для работы с картой поселка
Есть картинка разрешением 7000*3150 пикселей (миниатюра в приложении), необходимо написать скрипт, чтобы можно было эту картинку масштабировать и просматривать данные по объектам - некое подобие Яндекс-Карт.
Картинка представляет собой 3Д версию поселка, у которого есть 3 очереди застройки (в легенде должны быть отметки: ! очередь, 2 очередь, 3 очередь, при наводе на название очереди должны показываться границы очереди застройки на карте). Каждая очередь застройки содержит определенное количество зданий на определенной площади, при наводе на тот или иной участок с домом должно всплывать окошко с данными участка (очередь застройки, площадь, состояние участка). На каждый участок должна быть своя ссылка, при клике на территории участка человека должно перебрасывать на определенный анкер на другой странице).
Желательно, чтобы все это действо открывалось по ссылке в отдельном окошке, которое автоматом имело бы разрешение 80% экрана по ширине.
Все наполнение будет производить другой человек, от исполнителя данного проекта требуется сделать сам скрипт и объяснить куда что вписывать, чтобы все корректно работало.
Жду ваших цен и сроков.
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