Скрипт будет работать с API Reg.ru, описание и вид которого можно почитать на странице http://www.reg.ru/reseller/API2-tech Если в двух словах, то скрипт будет через форму на странице получать некие параметры от юзера, производить ...
Доработка компонента AdsManager (Joomla)
Что требуется. В добавлении объявления и поиске
В идеале - создание связанных полей select по типу:
Выбор страны - выбор области - выбор города и т.д.
Минимум - то же на основе категорий, но не совсем желательно.
Пример для добавления новых объявлений на основе категорий и сам принцип работы - http://joomlaforum.ru/index.php/topic,31779.msg338341.html#msg338341
Для тех, кто уже делал это (на сайтах есть реализация), просто передать за оплату наработки.
Срок минимальный.
В приват и icq - не писать, предложения по срокам и с ценой здесь.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 исполнителяЗавершен15 лет назад
В данный момент сервис работает на редирект скрипте умеющем показывать примитивную статистику: соответствие урла и редиректа, количество хостов на урл в сутки и в целом, умеет сортировать по порядку и популярности. ...Закрыт15 лет назад
- $50
Добрый день. Требуется натяжка шаблонов на даннео. Для связи: три7семь7-17семьВеб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходим веб-парсер, сканирующий параметры товаров в яндекс-маркете. При запуске парсера, он показывает дерево категорий товаров на яндекс.маркете. Нужно сделать функцию обновления дерева по запросу пользователя, само дерево может хранится в файле. ...Завершен15 лет назад
Нужен сервис переадресаций, как redire точка ru От вас жду цену.Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужно доработать инет-магазин на вебасистеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужен парсер. Суть: У парсера есть страница с публичной формой добавления урлов типа http://pars-clon.loook.ru/form_add_links.php Внешний скрипт добавляет в форму урлы. Парсер работает с каждым урлом по следующему принципу: 1 - ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $250
Опубликовал другой проектВеб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно интегрировать скрипт партнёрской программы. Довести до работоспособности. Скрипт уже установлен на сервер, коды отслеживания кликов добавлены на сайт. В принципе нужно только настроить работоспособность. Движок сайта - Joomla 1.5. Возможно придётся изменить станицу ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо сообразить слайдер на jquery, по функциям и графически копирующий слайдер с яндекс маркета. Т.е.: 1) выбор диапазона 2) несколько мнимых интервалов, в которых шаг различается. Т.е. например: первая треть с шагом ...Закрыт15 лет назад