Доработка компонента AdsManager (Joomla)

Что требуется. В добавлении объявления и поиске

В идеале - создание связанных полей select по типу:

Выбор страны - выбор области - выбор города и т.д.

Минимум - то же на основе категорий, но не совсем желательно.

Пример для добавления новых объявлений на основе категорий и сам принцип работы - http://joomlaforum.ru/index.php/topic,31779.msg338341.html#msg338341

Для тех, кто уже делал это (на сайтах есть реализация), просто передать за оплату наработки.

Срок минимальный.

В приват и icq - не писать, предложения по срокам и с ценой здесь.