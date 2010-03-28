Опубликовал другой проект
Парсер
Нужен парсер. Суть:
У парсера есть страница с публичной формой добавления урлов типа http://pars-clon.loook.ru/form_add_links.php
Внешний скрипт добавляет в форму урлы.
Парсер работает с каждым урлом по следующему принципу:
1 - переходит на сайт.
2 - забирает данные с главной страницы: заголовок, keywords и description - в метаданных если есть.
3 - в базе парсера есть урл формы, в которую нужно эти данные по каждому сайту сразу передать и нажать на активный элемент. Пример формы: http://catalog.bzxm.ru/addurl.php
Парсер запускается ежеминутно по крону.
Более подробное ТЗ с деталями и схемами страниц админсрирования чтобы исполнителю не пришлось придумывать что - то самому, будет предоставлено.
Интересует срок и примерная стоимость обозначенных задач. После ТЗ она, конечно, будет обсуждаться.
Спасибо
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