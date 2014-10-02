Подробности в прилагаемом файле Цена (первична) / сроки / если есть - линк на портфолио или сайт
Сделать флеш-шапку
Сейчас делаем сайт. new2.skad.ru
В шапке на главной - фото машины в 2 ракурсах и колесо. Есть 3 таких набора (колесо+машины) в psd. Требуется сделать ролик по следующему сценарию:
Флеш-ролик, состоящий из 4 сцен.
• Первая сцена: появляется колесо из линейки СКАЛА (может только часть колеса). После этого плавно появляется часть или вся машина (при этом колесо остается на экране), на которую данное колесо идеально подходит. Колесо Тритон. Машина предпочтительно Ford Ranger 3.
• Вторая сцена: Аналогично первой сцене, появляется колесо Форсаж - так как оно символизирует скорость - то машина должна быть спортивная (но в тоже время не должна отрываться от реальной жизни, т. е. гоночный болид нам не нужен) - нужна красивая спортивная новая модель машины, на которой ездят наши потребители. Здесь на выбор три колеса: Омега, Веритас, Форсаж. Для Омеги - русская машина, для Веритас - Ford Focus, для Форсажа – Хонда.
• Третья сцена: Показываем колесо линейки Автошоу - тюнингованная машина, которая призвана эпатировать, привлекать к себе внимание. Сценарий сцены аналогичен первым двум. Колесо Фараон. Машина предпочтительно TOYOTA AVENSIS (новый 2009)
• Четвертая сцена: все три машины стоят в ряд к нам передом, под углом так, чтобы было видно переднее левое колесо каждой машины. Примерная постановка машин приведена в psd-макете, угол, под которым стоят машины должен быть более острым, соответственно, машины будут занимать меньше места по горизонтали. Все машины стоят на фоне неопределенного фона, вероятно, градиент от металлика к черному. Фон первых трех сцен такой же. (НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЧТОБЫ МЫ НЕ НАРУШАЛИ НИКАКИХ ЗАКОНОВ, В ЧАСТНОСТИ РАЗМЕЩАЯ ЗНАЧКИ МАШИН НА БАННЕРЕ).
• Стиль фотографий – как в приведенном макете. Стиль анимации - http://www.italdesign.com/dinamic/index.html, только «вспышки» и появления машин – чуть более медленные, растянутые во времени.
Обратите внимание, машины и колеса (опорные картинки) для всех сцен уже есть - НИЧЕГО ИСКАТЬ НЕ НАДО. Нужно только красиво заанимировать, как в примере на italdesign.com.
От вас требуется сроки, стоимость и показать наиболее достойные флеш-работы. Выискивать среди вашего портфолио-баннеров действительно интересные вещи, чтобы понять, что вы способны справиться с задачей, уже нет времени.
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