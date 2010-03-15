Подробности в прилагаемом файле Цена (первична) / сроки / если есть - линк на портфолио или сайт
Помощь SHarepoint 2007
Требуется помощь при создании списка на шарепоинте 2007.
1) Добавить возможность графического отображения данных.
2) Добавить несколько кнопок на страницу создания строк.
3) Извещения о изменениях.
4) Выгрузка данных в аксес с возможность фильтрации по нескольким параметрам.
Небольшие пояснения .
Оплата 4 тыс. ( тыс. за каждую задачу) + премия за поддержку в написании проекта его усложнении и т.д.
Спасибо, С уважением!
Заявки фрилансеров
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