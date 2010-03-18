Задача: Имеется скрипт в Adobe Illustrator CS2, который экспортирует файл в формат JPG с заданными настройками в текущую папку. Имя файла формируется из названия папки, откуда был открыт файл. Надо скрипт усовершенствовать, а именно: 1. ...
Доработки Virtuemart
Требуются следующие доработки компонента virtuemart :
- отображение описаний товаров только зарегистрированным пользователям. Если пользователь не залогинился то при открытии flypage (будет три варианта - кнопка "подробнее", изображение товара и его артикул как ссылки на flypage) нужно уведомление о потребности входа/регистрации с формой логина/регистрации virtuemart.
- Вместо кнопки "купить" в описании товара кнопка «Запросить подробности» которая инициирует в почтовом агенте по умолчанию создание нового письма, подставляет в поле "кому" определенный единственный почтовый адрес, а в поле тема текстовую строку с артикулом товара.
- Возле кнопки «Запросить подробности»" в описании товара кнопка «Послать ссылку другу» . Функция кнопки аналогична функциям кнопки «Запросить подробности», только адрес в новом письме не проставляется и в тело письма вставляется ссылка на flypage этого товара.
Выбранный исполнитель
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