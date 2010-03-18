Доработки Virtuemart

Требуются следующие доработки компонента virtuemart :

- отображение описаний товаров только зарегистрированным пользователям. Если пользователь не залогинился то при открытии flypage (будет три варианта - кнопка "подробнее", изображение товара и его артикул как ссылки на flypage) нужно уведомление о потребности входа/регистрации с формой логина/регистрации virtuemart.

- Вместо кнопки "купить" в описании товара кнопка «Запросить подробности» которая инициирует в почтовом агенте по умолчанию создание нового письма, подставляет в поле "кому" определенный единственный почтовый адрес, а в поле тема текстовую строку с артикулом товара.

- Возле кнопки «Запросить подробности»" в описании товара кнопка «Послать ссылку другу» . Функция кнопки аналогична функциям кнопки «Запросить подробности», только адрес в новом письме не проставляется и в тело письма вставляется ссылка на flypage этого товара.