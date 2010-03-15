Установка шоп скрипта и верстка к нему шаблону

Нужно установить шоп скрипт и сверстать к нему шаблон. Скрипт какой еще не определились,требования к скрипту(бесплатный,простой в использовании ,без излишков) Функционал стандартный,ничего нового. Думаю взять просто шаблон и немного откоректировать его.

Бюджет минимальный,поэтому выберу кто предложит меньшую цену. Подробности в асе.