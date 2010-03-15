Доработать движок social engine

Здравствуйте,

Необходимо модифицировать недавно созданную соцсеть.

1.

заменить плагин Music и Video на свои или их модифицировать.

2.

Добавить плагин авторегистрации юзера из других сетей - twitter, facebook, vkontakte и тп....

Есть подробное ТЗ по всем пунктам.

Будет необходима личная встреча у нас в офисе (Москва)

Бюджет обсуждаемый . Сроки - вчера