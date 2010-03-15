Доработать html шаблон сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Доработать сайт по аренде серверов.

Куплен англоязычный шаблон. Необходимо русифицировать и наполнить адекватной информацией.

Подключить прием заказов через ispsystem.com

Подключить принятие денег от клиентов.

Опата 3000р через Сервис Безопаснях Сделок

Подробности ICQ 618744293

HTML
15 лет назад
serverdedicated
Константин 
73 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров