Требуется вытащить данные с сайта и преобразовать их в exel таблицу
Таймер и ссылка на активное информационное окно
Спецпроект – таймер и ссылка на активное информационное окно для выставки
Общее описание
сайт - i-mash.ru, основа - ДЛЕ прилично переписанная
Спецпроект будет располагаться в самом заметном месте сайта – правый верхний угол – и будет представлять из себя таймер – количество дней, часов и секунд до начала выставки. При наведении на ссылку или таймер будет появляться окно с информацией о выставке и ссылкой для перехода на нужную страницу (содержание информационного окна будет согласовано с организаторами).
ТЗ
Нужно 2 таймера (на 2 мероприятия) – черный и красный – как в верстке на главной странице.
Стили нужно использовать из верстки.
Модуль должен подкрепляться тегом.
Тег должен подкрепляться через модуль рекламные материалы.
Текст кода должен включать изменяемые переменные (для публикации других мероприятий в дальнейшем):
1. Дата начала мероприятия – до которой отсчитывает счетчик. Время, день, месяц, год.
2. Наименование мероприятия.
3. HTML- код всплывающего информационного окна.
Таймер должен быть в формате:
Таймер должен быть активным (тикающим).
Всплывающее окно в стиле сайта – дизайн сайта (верстка главной страницы и т.д.) есть. должна быть возможность поменять фон. Размер окна - 400 по ширине. Черная рамка вокруг.
Когда таймер откручивается, на нем будут все нули и мы его вручную уберем (отключим в рекламных материалах)
Заявки фрилансеров
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