Спецпроект – таймер и ссылка на активное информационное окно для выставки

Общее описание

сайт - i-mash.ru, основа - ДЛЕ прилично переписанная

Спецпроект будет располагаться в самом заметном месте сайта – правый верхний угол – и будет представлять из себя таймер – количество дней, часов и секунд до начала выставки. При наведении на ссылку или таймер будет появляться окно с информацией о выставке и ссылкой для перехода на нужную страницу (содержание информационного окна будет согласовано с организаторами).

ТЗ

Нужно 2 таймера (на 2 мероприятия) – черный и красный – как в верстке на главной странице.

Стили нужно использовать из верстки.

Модуль должен подкрепляться тегом.

Тег должен подкрепляться через модуль рекламные материалы.

Текст кода должен включать изменяемые переменные (для публикации других мероприятий в дальнейшем):

1. Дата начала мероприятия – до которой отсчитывает счетчик. Время, день, месяц, год.

2. Наименование мероприятия.

3. HTML- код всплывающего информационного окна.

Таймер должен быть в формате:

Таймер должен быть активным (тикающим).

Всплывающее окно в стиле сайта – дизайн сайта (верстка главной страницы и т.д.) есть. должна быть возможность поменять фон. Размер окна - 400 по ширине. Черная рамка вокруг.

Когда таймер откручивается, на нем будут все нули и мы его вручную уберем (отключим в рекламных материалах)