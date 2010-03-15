Проект по Collada (*.dae)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка115 просмотров

В принципе, картинки в приложении вполне достаточно, чтоб разобраться в задании. Модуль должен уметь выводить картинку последнего ракурса объекта. Жду ваших предложений.

15 лет назад
dfly
43 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров