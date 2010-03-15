Требуется вытащить данные с сайта и преобразовать их в exel таблицу
Проект по Collada (*.dae)
В принципе, картинки в приложении вполне достаточно, чтоб разобраться в задании. Модуль должен уметь выводить картинку последнего ракурса объекта. Жду ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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