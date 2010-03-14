Конструктор визиток на virtuemart

Вот такого плана нужен проект - vistaprint.com

Суть: Есть типография, она хочет принимать заказы онлайн. Т.е. Человек зашел на сайт (например ему визитки нужны) нажал на печать визиток, тут ему на выбор 2 раздела - конструктор (шаблоны стандартные) или же закачать готовую визитку.

Далее он увидел свою визитку, нажал В корзину - далее стандартное оформление заказа.

Дизайн есть, вертска тоже будет! НУжна только программная часть.

Желательно реализовать проект на Joomla + Virtuemart или предложите какой другой движок, можно самописный.

От Вас Цена/Сроки.